Петербургские вузы выводят студентов на новый рынок труда

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета ректоров вузов города и Ленинградской области, на котором губернатор и председатель ЗакСа Александр Бельский обсудили участие университетов в федеральных программах и профориентационную работу в сфере перспективных технологий.

Мероприятие состоялось на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице. Губернатор отметил, что Петербург занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге научно-технологического развития и каждый пятый экономически активный житель города работает в сфере науки и образования. Он подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи — одна из приоритетных задач городской администрации. Школьники получают возможности для научной работы, а студенты и аспиранты могут претендовать на гранты, премии и городские стипендии.

Число студентов в Петербурге ежегодно растет: только летом этого года в городские вузы поступило более миллиона заявлений от абитуриентов из России и других стран. Беглов отметил высокий престиж петербургской высшей школы и востребованность выпускников на рынке труда. Губернатор подчеркнул важность подготовки кадров для технологического суверенитета страны. В Петербурге свыше 30 вузов готовят более 100 тысяч студентов, треть которых обучается по специальностям, связанным с беспилотными технологиями. Беглов отметил, что большинство дипломированных специалистов будет востребовано в родном городе.

Фото: администрация Санкт-Петербурга