Вузы Петербурга получат 5 млн рублей на программы обучения в сфере современных технологий

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2026 году грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Петербурга, в целях внедрения современных программ непрерывного образования". Об этом сообщили в Смольном 25 мая.

В этом году на предоставление таких субсидий в бюджете предусмотрено 5 млн рублей. За счет средств будут реализовываться программы повышения квалификации для студентов в возрасте 35-50 лет по следующим направлениям: большие данные, программирование и создание IT-продуктов, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, распределенные и облачные вычисления, цифровой маркетинг и медиа, системная аналитика. Обучение планируют вести с применением дистанционных технологий.

