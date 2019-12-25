Минтруд рассказал, при каких условиях можно уволить подростка

В ведомстве рассказали о важных моментах, которые должны знать несовершеннолетние о рабочих правах.

Работодатель на российской территории по своей инициативе может уволить подростка только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующими данными поделились представители министерства по труду и социальной защите через национальный мессенджер "Макс". Чиновники из профильного ведомства заметили, что несовершеннолетнее лицо перед началом подработки обязано оформить трудовой договор. До 14 лет в стране допускается только творческая деятельность (театр, кино, цирк) или участие в спортивных мероприятиях. Уже с 14 лет подростку становятся доступны и остальные виды легкого труда.

Напомним, что для оформления договора требуется согласие одного из родителей (попечителя), органа опеки либо иного законного представителя - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Известно, что самостоятельно подросток может заключать трудовой договор с 15 лет, однако только на выполнение легкой работы. С 16 лет трудовой договор он может подписывать самостоятельно.

