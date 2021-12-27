В Минтруде назвали число вступивших в добровольное соцстрахование самозанятых

На текущий момент к системе, позволяющей получать выплаты по больничным листам, присоединились почти 25 тысяч человек.

Минтруд поделился данными о промежуточных результатах пилотного проекта по добровольному соцстрахованию самозанятых, запущенного в 2026 году. На текущий момент к системе, которая позволяет получать выплаты по больничным листам, присоединилось почти 25 тысяч россиян с такой формой занятости. Общее число самозанятых в стране составляет 16 миллионов человек.

Специалисты напомнили, что сейчас до трех четвертей самозанятых совмещают этот налоговый режим с работой по найму, что исключает их заинтересованность в проекте. Получается, что за первые три месяца работы системы ею воспользовалось только 0,2 процента таких работников. Эксперт Владимир Еремкин считает, что первые результаты программы свидетельствуют о выжидательной позиции абсолютного большинства самозанятых.

