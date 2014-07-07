В МВД рассказали, как мошенники могут получить геоданные россиян

В полиции напомнили о важности соблюдения условий по безопасности при публикации сведений в открытых источниках.

В российских правоохранительных органов рассказали о том, как мошенники могут получить геоданные россиян. В пресс-службе киберполиции по запросу информационного агентства "ТАСС" заметили, что злоумышленники научились проводить анализ IP-адреса пользователя для того, использовать службы геолокации с доступом к GPS, а также применить cookie-файлы в преступных целях.

Сбор данных осуществляется мобильными устройствами при предоставлении пользователем разрешения сторонним интернет-ресурсам. Основные методы получения сведений о местоположении включают: анализ IP-адреса, использование служб геолокации с доступом к GPS и иным датчикам устройства, а также применение cookie-файлов и иных технологий. пресс-служба киберполиции

Известно, что к основным методам получения сведений о местонахождении пользователя также относится автоматическое сохранение геоданных и метаданных (дата, время) в файлах фотографий при соответствующих настройках гаджета. В МВД рассказали, что несанкционированный доступ к такой информации осуществляется путем получения сведений, собранных интернет-ресурсами, анализа сведений, размещенных человеком в открытых источниках, включая социальные сети. Также аферисты умеют извлекать метаданные из графических файлов (изображений). В полиции заметили, что на территории страны уже зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств с использованием в схемах геоданных. Несмотря на то, что прямой физической угрозы подобные криминальные действия не несут, однако эти инциденты создают условия для причинения значительного материального ущерба россиянину.

Фото: Piter.tv