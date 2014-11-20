Подозреваемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам задержали в Петербурге

Территориальные подразделения полиции возбудили уголовные дела по статьям 159 ("мошенничество") и 274.3 ("незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика") УК РФ.

Официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк рассказала о задержании сотрудниками УБК ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из местных отделов полиции двух жителей Подмосковья. Их подозревают в содействии телефонным мошенничествам и неправомерном применении телекоммуникационного оборудования.

По предварительным данным, начиная с июля текущего года обвиняемые по указанию неизвестных организаторов снимали жилые помещения в различных районах Петербурга, оборудуя их устройствами для работы IP-телефонии и поддерживая их функционирование. С помощью оборудования устанавливалась связь между аферистами и жителями России. Чтобы затруднить слежку, сообщники постоянно переезжали с одного арендованного жилья на другое. Необходимое оборудование и SIM-карты они получали доставкой через курьерские сервисы. За выполненную работу обвиняемым выплачивали вознаграждения в криптовалюте — от 50 до 80 долларов ежедневно.

Во время проведенных обысков сотрудники полиции изъяли большое количество предметов, имеющих отношение к делу: GSM-шлюз, компьютер, сетевое устройство, мобильные телефоны, более 700 SIM-карт различных мобильных операторов и прочие доказательства. Благодаря своевременным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить совершение до шести тыс. мошеннических звонков ежедневно.

Территориальные подразделения полиции возбудили уголовные дела по статьям 159 ("мошенничество") и 274.3 ("незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика") УК РФ. Задержанным назначена мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается: полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мер для выявления остальных членов группы и конкретных фактов совершения преступлений.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти