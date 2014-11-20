Полицейские обнаружили у водителей скрученные номера, корочки-фальшивки и оружие в ходе рейда на Восстания и Дворцовой

За время операции было осмотрено более 250 транспортных средств и около 300 человек.

Сотрудники петербургской полиции вместе с представителями ФСО РФ провели крупный профилактический рейд в центральной части города. Основной целью акции стало выявление нарушений миграционного законодательства и обеспечение порядка на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Акция прошла на наиболее загруженных городских магистралях, среди которых – Площадь Восстания и Дворцовая площадь. За время операции было осмотрено более 250 транспортных средств и около 300 человек, включая значительное число приезжих. Среди нарушителей выявлены 4 иностранца, которым грозило привлечение к административной ответственности за отсутствие необходимых документов согласно статье 18.8 КоАп РФ.

Кроме того, особое внимание уделялось соблюдению Правил дорожного движения (ПДД). Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали немало интересных случаев нарушений. Например, на Площади Восстания задержали женщину-владельца автомобиля BMW, которая передвигалась без регистрационных знаков. Оказалось, что автолюбительница сама решила снять номера, чтобы сэкономить на платной стоянке, однако затем попросту забыла вернуть их обратно. Госномера впоследствии нашли прямо в её автомобиле, за что ей пришлось отвечать по статье 12.2 КоАП РФ.

Другое происшествие связано с водителем Mercedes-Benz, совершившим рискованный манёвр на трассе. У задержанного водителя обнаружили комплекты старых государственных номеров и травматическое оружие. Сам водитель пояснил сотрудникам полиции, что увлекается коллекционированием номеров. Полицейские теперь выясняют, не использовались ли найденные номера в преступных действиях. Несколько автомобилистов пытались уйти от общения с полицией, используя фальшивые удостоверения и пропуска. Несколько поддельных пропусков с государственными символами также попали в руки блюстителей закона. Некоторые водители оказались вооружены холодным оружием, которое не сумели объяснить наличие в своём транспортном средстве.

Наиболее необычным случаем стала ситуация с молодым человеком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, который буквально наполовину вылезал из окна движущегося такси. Юноша решил таким образом привлечь внимание своей спутницы, с которой употреблял алкоголь внутри салона. За нарушение правил перевозки пассажира наказание понес таксист, доставивший молодого человека в полицию.

Такие массовые проверки проводятся регулярно в соответствии с распоряжением Главного управления МВД РФ по городу Петербургу и Ленобласти, обеспечивая безопасность и порядок на территории мегаполиса.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники Угрозыска ликвидировали крупную сеть интим-салонов, действовавшую в нескольких районах Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти