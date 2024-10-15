Сотрудники Угрозыска ликвидировали крупную сеть интим-салонов, действовавшую в нескольких районах Петербурга

Следственным отделом ОМВД РФ по Курортному району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ ("организация занятия проституцией").

Совместными усилиями сотрудников уголовного розыска ГУ МВД РФ и полицицейских из Курортного района при участии спецподразделения Росгвардии пресечен нелегальный бизнес сети заведений, специализировавшихся на предоставлении интимных услуг. Были задержаны организаторы преступной схемы — двое мужчин, а также 8 сотрудников администрации салонов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подобные заведения действовали по пяти адресам в разных районах Петербурга: в Приморском районе на Комендантском и Коломяжском проспектах, в Центральном районе на Литейном проспекте, на Васильевском острове на 9-й линии и в Парголово. Полиция провела рейд и задержала 27 женщин, оказававших коммерческие интимные услуги. Руководили нелегальной деятельностью ранее осужденные жители Ломоносовского района Ленинградской области 29-ти и 38-ми лет. Они организовали работу восьми помощников — администраторов и водителя, возрастом от 33 до 51 года.

В ходе обысков в местах расположения борделей и проживания задержанных обнаружены и конфискованы деньги, мобильные телефоны, цифровые устройства хранения информации, прайс-листы, списки чернового учета и расписание работы.

Следственным отделом ОМВД РФ по Курортному району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ ("организация занятия проституцией"). Задержанные организаторы оказались под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

С административным персоналом притонов проведены необходимые процессуальные действия. Женщины, предоставлявшие интимные услуги, понесли наказание по статье 6.11 КоАП РФ. Расследование продолжается.

