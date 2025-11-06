Полицейские проверили около 500 автомобилей и более 700 граждан в ходе рейда в Петроградском районе

Всего по результатам рейда было оформлено 22 административных протокола за различные нарушения

В Петроградском районе города прошел очередной профилактический рейд на дорогах, организованная полицией совместно со Спецполком ГУ МВД России и кинологической службой. Местом проведения стали площадь Льва Толстого и пересечение Каменноостровского проспекта с Кронверкской набережной. Об этом соощает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Внимание правоохранителей было сосредоточено на водителях и пассажирах, особенно на иногородних, с целью контроля соблюдения не только ПДД, но и норм миграционного законодательства. Проверке подверглись около 500 автомобилей и более 700 граждан, среди которых было 48 иностранцев. У некоторых из них были выявлены нарушения миграционного законодательства, что повлекло за собой препровождение в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Не обошлось без происшествий. Один из водителей не подчинился требованию об остановке, затем попробовав предъявить претензии. За неповиновение законным требованиям сотрудника полиции на него был составлен административный протокол. У водителя автомобиля Renault в салоне были найдены таблетки "Лирика", но он не смог предоставить рецепт и отказался от медицинского освидетельствования. В двух других автомобилях сотрудники полиции обнаружили ножи в чехлах и предмет, похожий на пистолет. Изъятые предметы были отправлены на экспертизу.

Проверили даже "пати-бас" – автобус, переделанный в передвижную дискотеку. Полицейские и кинологи прервали развлечение находившихся там людей, но ничего запрещённого не нашли.

Всего по результатам рейда было оформлено 22 административных протокола за различные нарушения, начиная от отсутствия страхового полиса и заканчивая техническими неполадками и отказом от медицинского освидетельствования.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти