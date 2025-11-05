  1. Главная
Сегодня, 10:00
В Кудрово задержали приезжего с крупной партией наркотика в кармане куртки

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Вчера, 3 ноября, в 19:55,  опергруппа  уголовного розыска Главка произвела задержание возле дома № 20 на проспекте Строителей в Кудрово. Задержанным оказался 26-летний уроженец Таджикистана, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотических веществ. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

В процессе личного досмотра у задержанного в левом кармане куртки был обнаружен и конфискован полимерный пакет, содержащий мефедрон, общим весом 198 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Подозреваемый взят под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление других фактов преступной деятельности задержанного.

Ранее петербуржцам рассказали об ответственности за рекламу "наркошопов".

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

