Петербуржцам рассказали об ответственности за рекламу "наркошопов"

Многие уверены, что подобная деятельность не влечет за собой уголовную ответственность, однако это не так.

Молодые люди всё чаще попадает в ловушку, пытаясь заработать лёгкие деньги: им предлагают размещать рекламу запрещённых сайтов, торгующих наркотиками. Многие уверены, что подобная деятельность не влечет за собой уголовную ответственность, однако это не так. Spb.aif.ru предупредил читателей о реальных рисках.

Недавно в Петербурге полицейские задержали жительниц Мурино, пытавшихся рекламировать услуги наркобизнеса с помощью аэрозольных баллонов и трафаретов. Две девушки 22 и 23 лет разместили объявление, рекламирующее наркотики, ожидая вознаграждения в сумме 15 тыс. рублей от анонимного работодателя, который должен был перевести указанную сумму на криптовалютный кошелёк. Следователи ищут организатора, дело передано в прокуратуру.

Ещё один подобный случай произошёл с молодым человеком, которого задержали в ночное время за рисунки на стенах домов. Оказалось, что парень совмещал работу токаря с ночными художествами, зарабатывая по 50 рублей за рисунок. Дело переквалифицировали в преступление по статье 214 УК РФ ("вандализм"), предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.

Правовая сторона таких ситуаций требует особого внимания, подчёркивает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Телегин. Реклама наркотических веществ считается незаконным действием согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ, ст. 6.13). Если доказывается связь рекламы с непосредственным сбытом наркотиков, действия квалифицируются как соучастие в распространении (статья 228.1 УК РФ), что может повлечь серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что житель поселка Перово задержан за хранение почти 500 г мефедрона.

Фото: Piter.TV