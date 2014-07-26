За рекламу "наркошопа" на Петроградской стороне задержаны две жительницы Мурино

Пострадали здания на улице Воскова, Малой Пушкарской и Большой Монетной улицах.

Полицейские задержали двух подруг из Мурино за рекламную кампанию "наркошопа" в Петроградском районе. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, девушек в возрасте 22 и 23 лет поймали на Мончегорской улице. В рюкзаках задержанных оказались аэрозольные баллончики и трафареты, с помощью которых они наносили на стены домов рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Пострадали здания на улице Воскова, Малой Пушкарской и Большой Монетной улицах.

За свою работу "художницы" получили порядка 15 тыс. рублей. Деньги поступали на созданный криптокошелек. Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков труда.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Народного Ополчения задержан наркодилер с крупной партией мефедрона.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти