На проспекте Народного Ополчения задержан наркодилер с крупной партией мефедрона

Житель Рязанской области хранил наркотики на съёмной квартире.

В Кировском районе Санкт-Петербурга задержан 34-летний житель Рязанской области, у которого при обыске в съемной квартире изъяли более килограмма мефедрона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 16 октября на проспекте Народного Ополчения полицейские остановили для проверки 34-летнего мужчину. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты два полимерных пакетика с веществом серого цвета. Согласно экспертизе, это был синтетический наркотик массой 3,69 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств.

На следующий день, 17 октября, в ходе обыска по месту проживания задержанного в Кировском районе оперативники обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Были изъяты девять кусков вещества серого цвета, несколько пластиковых контейнеров и свертков с порошкообразным веществом белого цвета общей массой 1107 граммов. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством мефедрон.

Возбуждено новое уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый содержится под стражей, проводятся следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и каналов поставки наркотиков.

Ранее Piter.TV сообщал, что президента объединения частных детективов арестовали в Петербурге по делу о госизмене.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области