Президента объединения частных детективов арестовали в Петербурге по делу о госизмене

Андрея Матушкина обвиняют в сборе секретной информации и передаче её странам Балтии.

Президент некоммерческого партнёрства "Международное объединение частных детективов" Андрей Матушкин арестован в Санкт-Петербурге по обвинению в государственной измене. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, его подозревают в сборе информации, составляющей государственную тайну, и передаче её за рубеж.

По данным издания, Матушкин был задержан в сентябре и заключён под стражу на два месяца. Следствие предполагает, что детектив сотрудничал с иностранной разведкой, предположительно одной из стран Балтии.

Дело Матушкина продолжает серию недавних судебных процессов по статьям о госизмене. Так, ранее Брянский областной суд приговорил 35-летнего жителя Клинцов к 12 годам колонии по аналогичному обвинению, а Запорожский областной суд вынес приговор 61-летнему мужчине, получившему 15 лет строгого режима за финансовую поддержку ВСУ. Расследование в отношении Андрея Матушкина продолжается. Имя его адвоката в материалах пока не фигурирует.

Фото: pxhere.com