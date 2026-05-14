В ФСБ заявили о задержании двух жителей Крыма за передачу данных Киеву

Силовики предотвратили противоправную деятельность двух злоумышленников на полуострове.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма двух местных жителей, которые подозреваются в передаче украинским специальным службам засекреченных сведений о местах дислокации военнослужащих на полуострове. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В настоящее время подозреваемые арестованы. В настоящее время в отношении фигурантов уголовного дела ведется расследование по статье 275 УК РФ за государственную измену в форме шпионажа.

В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина из Красноперекопского района 1975-го года рождения передал военной разведке киевского режима фотографии, видеозаписи, а также координаты дислокации объектов Вооруженных сил России в Крыму. Второй подозреваемый является представителем города Симферополя. Ему удалось установить рабочий контакт с Государственной пограничной службой Украины. Для иностранного ведомства местный житель собирал информацию о кадровом составе и персональные сведения о сотрудниках территориальной обороны региона. В ЦОС ФСБ пояснили, что злоумышленник направил противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах министерства по обороны страны.

