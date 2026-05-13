ФСБ: россиянин, готовивший теракт в Тамбове, осужден на 22 года

Мужчина на допросе рассказал о том, как решился на работу на украинские спецслужбы.

Россиянин, которому украинские спецслужбы поручили совершить теракты против судей в городе Тамбове, осужден на 22 года. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что в законную силу вступил приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении мужчины 1980 года рождения. Он признан виновным в причастности к террористической деятельности в интересах иностранных спецслужб. Известно, что первые четыре года заключения фигурант расследования будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок проведет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками органов Федеральной службы безопасности. При задержании у него изъято два взрывных устройства и телефонный аппарат, содержащий переписку с украинским куратором. ЦОС ФСБ России

В ФСБ уточнили, что после начала специальной военной операции (СВО) мужчина регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. В результате в 2024 году через мессенджер Telegram он был завербован украинскими спецслужбами для совершения террористических актов против членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). В отношении злоумышленника расследовалось сразу несколько уголовных дел, включая статьи за государственную измену и подготовку к теракту.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России