ФСБ: В Москве осудили легализовавшую 2,5 тыс. иностранцев через фиктивные браки группу

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор участникам межрегиональной преступной группы из шести регионов страны. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что злоумышленники с 2019 года организовали масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан через заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми. Среди злоумышленников были руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС. В криминальной схеме за указанный период времени участвовали не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик.
Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей.
ЦОС ФСБ РФ
Фигуранты расследования признаны виновными по части. 2 статьи 322.1, части 4 статьи 327 УК РФ. Они приговорены на сроки заключения от трех до шести лет. Также в качестве дополнительного наказания россиянам назначены штрафы в размере от 30 до 800 тысяч рублей. В силовом ведомстве уточнили, что на расследование уголовного дела ушло около двух лет. Следственные действия затронули Московскую, Вологодскую, новгородскую, Псковскую, Тверскую и Ярославскую области. Оперативниками проведено свыше 750 мероприятий. В столице удалось прекратить преступную деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки фальшивой документации. Также полиция аннулировала свыше 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство (ВНЖ), выданных иностранцам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними лицами из России.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
