В Петербурге задержали сотрудников железнодорожной компании по делу о взятках

В Санкт-Петербурге задержали главного инженера и начальника отдела одной из железнодорожных компаний. Их обвиняют в получении взяток и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, с декабря 2025 года по май 2026 года главный инженер получал деньги от руководителя подрядной организации. Средства предназначались начальнику отдела за содействие в беспрепятственном исполнении контракта подрядчиком.

Общая сумма переданных средств составила 6 миллионов рублей. Из них 3 миллиона главный инженер успел передать своему руководителю. Обоих фигурантов задержали во время получения очередного транша. Они признали свою вину. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. В ближайшее время суд определит меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу либо о домашнем аресте.

