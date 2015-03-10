Жителя Ярославля задержали за передачу Украине данных об участниках СВО

Мужчина раскрывал противнику информацию о потерях бойцов ВС РФ на СВО.

Российские силовые структуры задержали местного жителя из города Ярославля, передававшего Украине сведения об участниках специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1987 года рождения. Сейчас мужчина обвиняется по статье за государственную измену в форме шпионажа (статья 275 УК РФ).

Посредством сети Интернет инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществил сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. ЦОС ФСБ РФ

максимальное наказание предусматривает срок вплоть до пожизненного лишения свободы. По решению Кировского районного суда города Ярославля задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России