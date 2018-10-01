Бойцы ФСБ, отследив полет БПЛА, уничтожили группы диверсантов в Константиновке

"Горыныч" выполнил задачи на территории ДНР.

Две группы украинских диверсантов уничтожены российскими бойцами регионального подразделения ФСБ "Горыныч" на территории Донецкой народной республикИ. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы российских силовых структур в новом регионе страны. Известно, что противник пытался провести свою операцию в Константиновке. Однако врага удалось выявить, отследив полет гексакоптера. Дополнительно под удары наших сил попали пункт управления беспилотными летательными устройствами и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники "Баба-яга", которыми украинские операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп. пресс-служба ВСУ

