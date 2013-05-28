Сегодня, 9:37
Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность местного жителя, который организовал нарколабораторию по производству мефедрона с целью сбыта. В ходе проверочных мероприятий обнаружили и изъяли 2 килограмма запрещенного вещества, гашиш массой 100 граммов, 500 граммов марихуаны, а также лабораторное оборудование и химические вещества. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранта задержали и заключили под стражу. Комплекс следственных действий в настоящее время продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские области ликвидировали наркоферму под Выборгом. В придомовой бане нашли более 200 кустов конопли и свыше 6 килограммов высушенных листьев. 

Видео: пресс-служба ФСБ России 

