Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность местного жителя, который организовал нарколабораторию по производству мефедрона с целью сбыта. В ходе проверочных мероприятий обнаружили и изъяли 2 килограмма запрещенного вещества, гашиш массой 100 граммов, 500 граммов марихуаны, а также лабораторное оборудование и химические вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранта задержали и заключили под стражу. Комплекс следственных действий в настоящее время продолжается.

