Сегодня, 8:46
Под Выборгом ликвидирована наркоферма в бане

Полицейские Ленинградской области ликвидировали наркоферму под Выборгом. В придомовой бане нашли более 200 кустов конопли и свыше 6 килограммов высушенных листьев, рассказали в МВД России. 

Был задержан 27-летний житель поселка Рябово. Все запрещенные вещества находились в постройке на Приморском шоссе. Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила, что найденное – конопля и продукты ее переработки. 

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке задержан подозреваемый в покушении на сбыт 440 граммов наркотиков. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

