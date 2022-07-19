В Сестрорецке задержан подозреваемый в покушении на сбыт 440 гр наркотиков

В Курортном районе Петербурга задержан 25-летний мужчина по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, оперативная разработка подозреваемого завершилась задержанием в лесном массиве в Сестрорецке, в районе улицы Танкистов. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом.

Согласно результатам экспертно-криминалистического исследования, масса изъятого синтетического наркотика составила более 440 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти