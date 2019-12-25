Конфликт с приехавшим к ребёнку фельдшером на Учительской обернулся уголовным делом

Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

В Калининском районе возбуждено уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. Как сообщалось ранее, 12 мая в 15:59 в полицию поступило сообщение об инциденте в одной из квартир дома №12 по Учительской улице.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 39-летний мужчина напал на фельдшера, прибывшего для осмотра его четырёхлетнего сына. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали агрессора.

В результате действий мужчины медработник получил ушибы и был вынужден обратиться за помощью в травмпункт. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("побои").

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ударил знакомого канцелярским ножом в доме на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV