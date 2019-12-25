Мужчина напал на фельдшера при осмотре ребенка на Учительской

Во вторник, 12 мая, в 15:59 в полицию Калининского района поступило сообщение о нападении на медицинского работника. Фельдшер прибыл по адресу: Учительская улица, дом 12, чтобы осмотреть 4-летнего ребёнка, однако 39-летний отец мальчика проявил агрессию и напал на медика. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. Медработник был вынужден обратиться в травмпункт с ушибами.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, после чего он был помещён в спецприемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

