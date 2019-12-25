Петербуржец ударил знакомого канцелярским ножом в доме на Петергофском шоссе

В Петербурге задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ножевого ранения своему знакомому. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в результате конфликта на лестничной площадке жилого дома, расположенного на Петергофском шоссе.

Потерпевший, 36-летний петербуржец, обратился за медицинской помощью в травмпункт на улице Рихарда Зорге, откуда был госпитализирован в тяжёлом состоянии с проникающим ранением грудной клетки.

По данным предварительного расследования, во время ссоры, возникшей на почве совместного употребления алкоголя, подозреваемый нанёс пострадавшему удар канцелярским ножом. Благодаря оперативным действиям участкового уполномоченного полиции злоумышленник был задержан по "горячим следам".

В настоящее время изъято орудие преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

