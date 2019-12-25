По факту нападения подростков на мужчину в Пушкине проводится проверка

В Пушкинском районе задержаны двое подростков по подозрению в нападении на мужчину в кафе. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл 13 мая на Новодеревенской улице.

Конфликт, согласно предварительной информации, начался после сделанного 27-летнему мужчине замечания. В ходе ссоры один из участников применил сигнальное пусковое устройство "Сигнал охотника", в результате чего мужчина получил травмы головы. После оказания медицинской помощи он был отпущен для лечения на дому.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13- и 15-летних участников конфликта. Подростки были доставлены в медицинское учреждение. С места происшествия изъято вещественное доказательство — пусковое устройство. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

