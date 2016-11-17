Роспотребнадзор России направит в Уганду специалистов из-за новой вспышки Эболы

В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор России по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Об этом в своих социальных сетях рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, Минздраву Уганды окажут материально-техническую помощь, в том числе передадут применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.

За последние годы Роспотребнадзор РФ укрепил научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды. В 2024 году партнерам была передана мобильная противоэпидемическая лаборатория, которая использовалась в 2025 году для купирования прошлой эпидемии лихорадки Эбола.



Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора России.

