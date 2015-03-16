В Петербурге за неделю зарегистрировали четыре случая заболевания боррелиозом

В период с 7 до 13 мая в Петербурге и Ленинградской области от клещей пострадали более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В больницы Северной столицы по поводу присасывания клещей обратились 1 тыс. жителей (225 детей). В черте города были укушены 170 человек в 13 районах. Больше всего клещей в Московском и Пушкинском района (по 26), Курортном районе (22) и Невском районе (17). Зарегистрировали четыре случая заболевания боррелиозом. А прививки поставили 8,9 тыс. человек, в том числе 3,1 тыс. детей.

В области в медицинские учреждения из-за клещей пришли 535 человек (163 ребенка). Чаще от них страдали в Тихвинском (88), Киришском (66) и Волховском (51) районах. Против клещевого энцефалита привиты 3,3 тыс. жителей (1,4 тыс. детей).

