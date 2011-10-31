 Роспотребнадзор опроверг новости СМИ о запрете на публикацию результатов исследований в Анапе 

Речь идет об экологической катастрофе, которая произошла в 2024 году.

В ряде СМИ и агентств распространилась новость о том, что Роспотребнадзор Краснодарского края запретил публиковать результаты исследований морской воды. В управлении уточнили, что эта информация некорректна. Речь идет о ликвидации последствий разлива нефти, который произошел в Анапе в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Журналистам уточнили, что никаких запретов на предоставление данных о работах на побережье Анапы не было. Информация о ликвидации последствий ЧС публикуется каждую неделю. В том числе, регулярно предоставляются сводки по результатам исследований морской воды и песка.

Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилось. Сообщает Роспотребнадзор

Напомним, что в декабре 2024 года во время шторма в Керченском проливе затонули два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На их борту были 9,2 тыс. тонн мазута, часть попала в море. Этот разлив топлива считают крупнейшей экологической катастрофой России в XXI веке, в результате погибло множество птиц и морских животных.

