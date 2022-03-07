Эксперт назвал города России с самым высоким качеством жизни

Наиболее высокий уровень качества жизни по итогам первого квартала 2026 года отмечен в пяти городах.

Заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов назвал города России с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование профессора.

По данным эксперта, наиболее высокий уровень качества жизни по итогам первого квартала 2026 года отмечен в пяти городах. В Их число вошли Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. Шатилов отметил, что лучшими городами в плане доступности жилья стали Оренбург, Хабаровск и Мурманск. Кроме того, в Грозном, Владикавказе и Новороссийске отмечена лучшая экология.

Эксперт перечислил города, где требуются усилия по повышению качества жизни. В список вошли Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита и Якутск.

Ранее мы сообщали, что в Росстате рассказали, в какой сфере наибольшая средняя зарплата.

Фото: Piter.tv