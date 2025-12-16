Сын Алекперова стал богатейшим наследником российских миллиардеров

Forbes опубликовал список богатейших детей-миллиардеров за 2026 год.

Сын бывшего руководителя и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в глобальном списке журнала Forbes. Соответствующими статистическими данными поделились представители пресс-службы издания. Авторы публикации отметили, что финансовое состояние Алекперова-младшего в настоящее время оценивается в 560 миллионов долларов. Предположительно, молодому человеку принадлежит 0,2 процентов акций созданного отцом "Лукойла". Однако он также имеет собственный бизнес. Речь идет о холдинге "Экто", который в марте прошлого года был передан в личный фонд ЮВС. Фонд на конец 2025 года оценивал вложения в "Экто" в 31 миллиард рублей. Уточняется, что переданные в фонд ликвидные активы составляют 4,9 миллиарда. В сумме по курсу на конец года речь шла о 460 миллионах долларов.

Также известно, что дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон заняла вторую строчку перечня. В 2023 году отец передал Виктории компанию ГЭС-2 и 2,3 процентов от акций "Новатэка". На третью позицию рейтинга богатейших наследников российских миллиардеров попали дети основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко - Тара и Адриан.

