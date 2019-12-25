Стало известно, кто возглавил рейтинг миллиардеров России

Алексей Мордашов, основной акционер горнодобывающей компании "Северсталь", оказался на первой строчке богатейших людей страны. Рейтинг составили в Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Туда вошли 155 российских миллиардеров. Мордашов лидирует с большим отрывом, его состояние оценивается в 37 млрд долларов. Отметим, что "Севесталь" – это крупнейшая горно-металлургическая компания, которая занимается производством металлопроката, стальных труб, метизной продукции и других товаров.

В прошлом году лидером рейтинга был Вагит Алекперов – главный нефтяной магнат страны. В этот раз позицию занял Владимир Потанин – владелец холдинга "Интеррос" и президент "Норникеля". Его финансы оцениваются в 29,7 млрд долларов. За ним следует основатель и основной акционер компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, чье состояние оценили в 29,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что подработку на складе без общения с людьми выбирают 70% россиян. Самые высокие зарплатные ожидания у молодёжи – они бы хотели получать за свой труд 43 тыс.рублей в месяц.

