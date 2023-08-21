Подработку на складе без общения с людьми выбирают 70% россиян

Сервис "Авито Подработка" провёл исследование и выяснил, что 70% опрошенных россиян допускают для себя частичную занятость в сфере розничной торговли. Из них 13% считают ритейл одним из лучших вариантов подработки, а 32% готовы рассмотреть его при подходящих условиях. Об этом сообщается в исследовании.

Наиболее популярный формат — занятость без активного взаимодействия с покупателями: склад, сборка заказов, выкладка товара. Его выбрали 36% респондентов. Ещё четверть (25%) готовы рассматривать разные варианты в зависимости от условий и оплаты. Работу с покупателями в роли продавца или консультанта предпочли 14%, а 20% готовы работать в любом формате.

Главным преимуществом подработки в ритейле назвали возможность самостоятельно выбирать смены и часы под свой график (47%). На втором месте — быстрые выплаты сразу после смены (37%), на третьем — близость места подработки к дому или учёбе (34%).

Средний желаемый доход от подработки в ритейле составил около 37 тысяч рублей в месяц. Самые высокие ожидания у молодёжи 18–24 лет — они рассчитывают зарабатывать порядка 43 тысяч рублей в месяц. Исследование подтверждает, что гибкий график и быстрые выплаты остаются главными факторами при выборе подработки в розничной торговле.

Ранее Piter.TV сообщал, что зарплаты на удаленке в Петербурге выросли в полтора раза за пять лет.

