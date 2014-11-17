Зарплаты на удаленке в Петербурге выросли в полтора раза за пять лет

Самые высокие зарплаты у агентов по недвижимости и руководителей разработки.

В Петербурге выросла средняя зарплата, которую предлагают сотрудникам на удаленной работе. Как подсчитали аналитики hh.ru, за последние пять лет этот показатель увеличился более чем в полтора раза.

Сейчас дистанционным работникам в городе в среднем предлагают 98,3 тысячи рублей. Для сравнения, в 2021 году медианная зарплата составляла 61,2 тысячи рублей. Таким образом, за пять лет рост достиг 60 процентов.

Лидерами по уровню дохода среди удаленщиков стали агенты по недвижимости. Им готовы платить 320 тысяч рублей. Руководитель группы разработки может рассчитывать на 300 тысяч. Дата-сайентисты получают в среднем 230 тысяч, а системные аналитики и DevOps-инженеры — по 200 тысяч рублей.

Проще всего найти дистанционную работу менеджерам по продажам и работе с клиентами. В первом квартале 2026 года для них открыто 1,9 тысячи вакансий. Также востребованы маркетологи и интернет-маркетологи — более 900 предложений, программисты и разработчики — тоже свыше 900 вакансий. Нужны городу и учителя с преподавателями — для них открыто более 400 позиций.

Фото: pxhere.com