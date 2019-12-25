Эксперты назвали причины массовых закрытий рестораны в Петербурге

Эксперты проанализировали причины участившихся закрытий ресторанов в Петербурге. Как пишет spb.aif.ru, ситуация на рынке общественного питания становится всё более сложной из-за совокупности нескольких факторов.

Основные причины закрытия ресторанов:

Рост издержек.

Аренда помещений, особенно в центре города, остаётся на высоком уровне.

Цены на продукты и коммунальные услуги продолжают расти.

Для удержания квалифицированных сотрудников рестораторам приходится регулярно повышать зарплаты персоналу.

Гости стали чаще экономить и выбирать заведения средней ценовой категории.



Популярность доставки еды и самостоятельного приготовления пищи растёт.

Высокая конкуренция в центральных районах затрудняет создание стабильного потока посетителей даже для известных проектов.

В ресторанной индустрии наблюдается нехватка поваров, официантов и управленцев. Это приводит к увеличению операционных расходов и снижению качества сервиса.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Леонид Гарбар отметил, что в первую очередь снизилась платежеспособность гостей. При этом все остальные расходы — аренда, коммунальные услуги, продукты — продолжают расти. Рестораторам приходится повышать цены, чтобы оставаться на плаву, а дополнительное давление оказывают налоги.

Кроме того, на ресторанный бизнес влияет активное развитие продаж готовой еды в супермаркетах. Многие люди предпочитают этот формат из-за его доступности и более низких цен.

Гарбар также подчеркнул, что супермаркеты начали не только продавать готовую еду, но и обустраивать зоны для её употребления прямо на месте. Фудкорты также пользуются популярностью благодаря отсутствию необходимости получать лицензии и минимальным издержкам. В таких условиях ресторанам становится всё сложнее привлекать посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что упрощенный порядок размещения летних веранд продлили в Петербурге.

