Эксперты назвали причины массовых закрытий рестораны в Петербурге

Эксперты проанализировали причины участившихся закрытий ресторанов в Петербурге. Как пишет spb.aif.ru, ситуация на рынке общественного питания становится всё более сложной из-за совокупности нескольких факторов.
Основные причины закрытия ресторанов:
Рост издержек.
Аренда помещений, особенно в центре города, остаётся на высоком уровне.
Цены на продукты и коммунальные услуги продолжают расти.
Для удержания квалифицированных сотрудников рестораторам приходится регулярно повышать зарплаты персоналу.
Гости стали чаще экономить и выбирать заведения средней ценовой категории.
Популярность доставки еды и самостоятельного приготовления пищи растёт.
Высокая конкуренция в центральных районах затрудняет создание стабильного потока посетителей даже для известных проектов.
В ресторанной индустрии наблюдается нехватка поваров, официантов и управленцев. Это приводит к увеличению операционных расходов и снижению качества сервиса.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Леонид Гарбар отметил, что в первую очередь снизилась платежеспособность гостей. При этом все остальные расходы — аренда, коммунальные услуги, продукты — продолжают расти. Рестораторам приходится повышать цены, чтобы оставаться на плаву, а дополнительное давление оказывают налоги.
Кроме того, на ресторанный бизнес влияет активное развитие продаж готовой еды в супермаркетах. Многие люди предпочитают этот формат из-за его доступности и более низких цен.
Гарбар также подчеркнул, что супермаркеты начали не только продавать готовую еду, но и обустраивать зоны для её употребления прямо на месте. Фудкорты также пользуются популярностью благодаря отсутствию необходимости получать лицензии и минимальным издержкам. В таких условиях ресторанам становится всё сложнее привлекать посетителей.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все