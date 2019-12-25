Упрощенный порядок размещения летних веранд продлили в Петербурге

Летние веранды можно устанавливать с 16 апреля по 15 октября 2026 года включительно.

В Петербурге сохраняется упрощённый режим согласования размещения уличной мебели вблизи заведений общественного питания. Подробности разъяснил Комитет имущественных отношений (КИО) города.

Летние веранды можно устанавливать с 16 апреля по 15 октября 2026 года включительно. Для этого предусмотрена уведомительная процедура без обязательного проектирования обустройства территории. Владельцам ресторанов предоставляется возможность подачи единого заявления сразу на три предстоящих летних сезона (2026, 2027 и 2028 годы). Рассмотрение заявок осуществляется через портал госуслуг Санкт-Петербурга в течение 30 рабочих дней.

Размещению подлежат определённые элементы уличной обстановки: столы, стулья, кресла, диваны, скамейки, вазоны и зонтики. Шторы и навесы (маркизы) в перечень разрешённого инвентаря не входят.

Собственникам кафе предписывается соблюдение ряда требований. Запрещено оставлять мебель на улицах с полуночи до восьми часов утра следующего дня. Следует обеспечивать беспрепятственное прохождение пешеходов и уборку территории, оставляя свободное пространство шириной минимум полтора метра. Требуется поддержание тишины ночью и в праздники, регулярная уборка прилегающего участка и запрет крепления конструкций к фасадам исторических зданий и памятников культурного наследия без специального разрешения.

Максимальная площадь террасы не должна превосходить размеры помещения ресторана. Оформление внешнего вида должно соответствовать установленным нормам благоустройства. Владелец обязан самостоятельно демонтировать уличную обстановку и восстановить благоустроенное состояние местности при завершении действия разрешения или его преждевременном аннулировании.

Надзор за выполнением установленных норм осуществляют Комитет по контролю за имуществом, служба Роспотребнадзора, полицейские подразделения и администрации районов. В случае выявления нарушений Комитет вправе отменить выданное разрешение.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался самым скупым на чаевые городом РФ.

Фото: Piter.TV