Петербург оказался самым скупым на чаевые городом РФ

Основную массу гостей ресторанов, регулярно оставляющих чаевые, составляют взрослые посетители возрастом старше 25 лет с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей.

Петербург признан городом с наименьшим средним размером чаевых среди крупных российских мегаполисов. Средний размер вознаграждения за обслуживание в заведениях общепита здесь составляет всего 386 рублей, свидетельствуют данные РБК.

Несмотря на статус культурной столицы, славящейся многообразием кухонь мира, изысканными подачами блюд и эксклюзивными заведениями, петербуржцы редко превышают отметку в 10% от стоимости заказа при оставлении чаевых.

Специалист сервиса по обработке бесконтактных платежей пояснил, что жители Северной столицы отличаются высокими ожиданиями и взыскательным вкусом, поэтому восторгаются и благодарят деньгами лишь за выдающийся сервис. Что интересно, первое место по щедрости россиян удерживает небольшой городок Суздаль, где сумма среднего чека чаевых превышает 490 рублей.

По результатам исследования, установлено, что мужчины гораздо чаще вознаграждают официантов, делая это на 27% чаще представительниц прекрасного пола. Основную массу гостей ресторанов, регулярно оставляющих чаевые, составляют взрослые посетители возрастом старше 25 лет с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала главным производителем цветов среди регионов СЗФО.

Фото: Piter.TV