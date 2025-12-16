В Парголово достроили новый детский сад с бассейном и классами подготовки к школе

В Выборгском районе Петербурга стало больше мест для дошкольников. В квартале Parkolovo ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 380 детей. Учреждение построила Группа ЦДС в рамках договоренностей с городом. После завершения всех необходимых процедур объект перейдет в собственность Санкт-Петербурга.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новое здание расположено на улице Тимура Сиразетдинова в Парголово. Это уже второй детский сад, построенный на территории жилого комплекса. Учреждение сможет принять 18 групп воспитанников.

Для детей подготовили не только игровые комнаты и спальни, но и дополнительные пространства для развития. В садике оборудованы бассейн, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, классы для подготовки к школе, а также медицинский блок.

Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 8,7 тысячи квадратных метров. Территория вокруг полностью благоустроена: здесь появились прогулочные зоны для каждой группы и площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе.

Особенностью нового детского сада стал его внешний вид. Фасады выполнены в светлых оттенках с яркими цветовыми акцентами, а главным элементом оформления стало большое изображение кошки — символа домашнего тепла и уюта.

Развитие социальной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений при строительстве новых жилых кварталов. Сегодня в Parkolovo уже работают два детских сада и школа на 1550 мест. Благодаря этому семьи, переезжающие в новый район, получают доступ к образовательным учреждениям рядом с домом без необходимости ежедневно тратить время на длительные поездки по городу.

Фото: Группа ЦДС