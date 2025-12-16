Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян
Сегодня, 10:17
Премьер страны видит преимущества нахождения Еревана в составе ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, что официальный Ереван продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующий комментарий иностранный политический лидер сделал в своем видеообращении, опубликованном через социальные сети.

В ЕАЭС мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным. А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правительства пояснил, что Армения не собирается проводить какой-либо референдум об отношениях с ЕАЭС для вступления в Европейский союз или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС. В Ереване уверены, что у страны остается потенциал развития в рамках ЕАЭС, который в ближайшее время будет использован.

Пашинян выступил с заявлением об отношениях с Россией.

