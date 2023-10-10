Петербург готовится к юбилейному всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ"

Для участников подготовлены четыре дистанции разной протяжённости, чтобы каждый – от новичка до опытного спортсмена – смог выбрать подходящий маршрут.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение работ, связанных с организацией десятого, юбилейного всероссийского полумарафона с синхронным стартом "ЗаБег.РФ".

Масштабное спортивное событие состоится 23 мая. Как и в прошлые годы, центром легкоатлетической жизни города станет Исаакиевская площадь.

Для участников подготовлены четыре дистанции разной протяжённости, чтобы каждый – от новичка до опытного спортсмена – смог выбрать подходящий маршрут. Трассы забегов пройдут по самым живописным набережным и центральным улицам Петербурга. Помимо соревнований, гостей ждёт яркая шоу-программа.

В прошлом году Петербург был официально признан самым активным беговым городом России и получил почётный кубок беговой столицы. В этом году организаторы и участники рассчитывают подтвердить этот высокий статус.

В день проведения полумарафона в центре города вводятся временные ограничения движения транспорта. Подробная схема перекрытий опубликована в официальной группе Комитета по транспорту в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщили о том, что обнародована спортивная программа ПМЭФ-2026.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга