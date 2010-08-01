Суд изъял петербургский бизнес-центр и активы в Подмосковье у Raven Russia

Имущество бывших владельцев российских активов компании изъято за нарушение антисанкционного законодательства.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам российских активов британской Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову, постановив обратить в доход государства 100% долей петербургского ООО "Первомайская заря", владеющего бизнес-центром Kellermann Center, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.

Как установил суд, в 2022–2024 годах были совершены десятки незаконных сделок по перечислению средств на сумму свыше 6 млрд рублей в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited, что нарушило антисанкционное законодательство. Помимо изъятия активов, с ответчиков взысканы указанные средства.

Иск был подан в марте 2025 года и последовательно уточнялся: изначально оспаривались переводы на 991 млн рублей, затем — дополнительные операции на общую сумму около 4,4 млрд рублей, осуществленные через компании "Север Эстейт", "Гориго", "Союз-Инвест", "Логопарк Дон" и "Кулон Истра".

Ответчики настаивали, что средства направлялись банку ВТБ для погашения кредита эмиратской компании, однако суд счёл доводы несостоятельными. В апреле по ходатайству истца были наложены обеспечительные меры, включая арест долей "Первомайской зари" и запрет сделок с 16 объектами недвижимости. Решение суда вступает в законную силу в течение месяца, пишут РИА Новости.

Фото: Piter.TV