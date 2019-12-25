В Петербурге приговорили водителя автобуса, сбившего женщину на остановке

Суд Петербурга приговорил водителя автобуса к 1,5 года за смерть женщины.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова к 1,5 года колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть женщины. Инцидент произошел в феврале 2025 года у перекрестка Ленинского проспекта и Варшавской улицы, когда автобус Гюльмагомедова протаранил остановку и сбил 70-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшим. Он пояснил, что не имел возможности остановить транспортное средство, несмотря на попытки избежать аварии. Судья постановил лишить его водительских прав на два года.

Гюльмагомедов находился под стражей с 1 марта. В ходе судебного разбирательства он активно содействовал расследованию, о чем заявил его адвокат. Прокурор требовал наказание в виде двух лет колонии-поселения, но суд назначил более мягкое наказание.

Фото: Piter.TV