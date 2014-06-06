  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга выращивал коноплю в деревне Глядино
Сегодня, 10:26
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга выращивал коноплю в деревне Глядино

0 0

Проводятся мероприятия по установлению соучастников и каналов сбыта запрещенного вещества.

Правоохранители задержали мужчину, который устроил наркоферму в деревне Глядино в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что 44-летний горожанин незаконно выращивал наркотические растения и сбывал их. В строениях на участке полиция обнаружила и изъяла 98 кустов конопли, 500 граммов гашишного масла, порядка 50 граммов марихуаны, семена наркорастений, пять электронных весов, приборы для вакуумной упаковки и измельчения растений. Все направлено на экспертизу. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению соучастников и каналов сбыта запрещенного вещества. 

Ранее на Piter.TV: у жительницы Выборга, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, нашли 400 граммов амфетамина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: глядино, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии