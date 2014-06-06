У жительницы Выборга, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, нашли 400 г амфетамина

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.

Вечером во вторник, 23 сентября, оперативники уголовного розыска полиции Выборгского района Ленобласти, проверяя полученные сведения о возможной наркоторговле, провели оперативные мероприятия и задержали на Приморской улице в Выборге 36-летнюю местную жительницу, имеющую судимость за преступления, связанные с наркотиками.

При обыске в квартире задержанной было найдено и конфисковано 400 граммов амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV