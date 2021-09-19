Из квартиры на улице Орджоникидзе изъяли почти 200 граммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

Сотрудники регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 39-летнего жителя Московского района, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.

В рамках обыска жилого помещения по адресу улица Орджоникидзе, дом 59, правоохранители нашли и изъяли электронные весы, упаковку для расфасовки веществ, а также крупный пакет с запрещённым веществом общим весом более 190 граммов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Сам гражданин задержан в установленном законом порядке, в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативные мероприятия, цель которых выявить возможные новые эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

Фото: Piter.TV