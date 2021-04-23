Молодые люди задержаны за разборки со стрельбой на Балканской площади

Сейчас оба нарушителя находятся под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее стало известно, что 21 сентября около 20:32 вечера 18-летний студент,сообщил сотрудникам правоохранительных органов Фрунзенского района о конфликте, произошедшем на Балканской площади неподалеку от станции метро "Купчино". Парень утверждал, что группа молодых людей применила против него и его товарищей перцовый баллончик, а также использовала устройство для стрельбы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, выехавший на место экипаж патрульно-постовой службы обнаружил и задержал ровесника потерпевшего. Двое студентов, которым исполнилось по 20 лет, и их 17-летний друг были осмотрены врачами скорой помощи и отправлены домой для дальнейшего лечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"). Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска нашли и задержали другого фигуранта конфликта — 18-летнего молодого человека, проживавшего поблизости. Задержанный ранее уже имел опыт привлечения к уголовной ответственности за подобные нарушения закона. Сейчас оба нарушителя находятся под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

