В Невском районе задержали хулиганов, избивших 17-летнего доставщика

Задержанные находятся под арестом в соответствии со статьёй 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания.

В воскресенье, 21 сентября, в 11:46 полиция Невского района получила сигнал из травматологического отделения больницы, куда самостоятельно обратился пострадавший подросток-курьер. 17-летний молодой человек получил госпитализирован в детский стационар с травмами головы и гематомами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При опросе пострадавшего выяснилось, что накануне вечером парень подвергся нападению злоумышленников прямо во время доставки заказа у дома №25 на Искровском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.213 УК РФ ("хулиганство").

В результате проведённых оперативных действий сотрудники отдела уголовного розыска выявили и задержали подозреваемых. Одним из нападавших оказался 18-летний сотрудник маркетплейса, которого задержали у дома №8, корпус 2, на улице Бадаева. Второго участника нападения, 16-летнего школьника, взяли под стражу неподалёку от дома №30, корпус 2, на проспекте Большевиков.

Задержанные находятся под арестом в соответствии со статьёй 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что кладовщик маркетплейса нанес ножевые ранения двум мужчинам на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV