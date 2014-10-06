Кладовщик маркетплейса нанес ножевые ранения двум мужчинам на проспекте Науки

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

Утро 22 сентября началось с тревожного звонка в полицию Калининского района. Сообщалось о происшествии возле дома №28 на проспекте Науки, где произошла драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия немедленно отправились полицейские подразделения патрульно-постовой службы. Они смогли задержать подозреваемого — 18-летнего сотрудника склада одного из маркетплейсов, который в результате уличной разборки нанёс ножевые ранения двум мужчинам 20-ти и 46-ти лет. Потерпевшие были переданы медицинским работникам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"). Подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонарушения, помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

