Нетрезвая дама ударила фельдшера бригады скорой помощи в квартире на Лесном проспекте

В воскресенье, 21 сентября, в 13:48, сотрудники полиции Выборгского района Петербурга зарегистрировали обращение о происшествии в доме № 37 на Лесном проспекте, связанное с нападением на медицинского сотрудника.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший, 52-летний врач скорой помощи, объяснил полицейским, что прибыл по вызову впо указанному адресу, где находилась шумная компания в состоянии алкогольного опьянения. Во время предоставления медицинской помощи одна из присутствующих женщин спровоцировала конфликт и нанесла пострадавшему удар рукой по голове, после чего покинула место события.

После необходимой врачебной помощи специалист направлен на амбулаторное лечение. Органы правопорядка приняли необходимые меры для установления личности и последующего задержания нарушительницы закона.

Фото: Piter.TV